Российская Федерация не будет разжигать российско-украинскую войну, а на Донбассе возможен прорыв. При этом, реинтеграцию Донбасса нужно начинать с идеологической составляющей.
Об этом сказал политолог Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
“Выясняется, что все-таки Путин не нападет. И более того - один из официальных представителей нашей Трехсторонней контактной группы - Алексей Арестович говорит, что до 28 апреля мы ожидаем даже какой-то прорыв в этом вопросе. Что такое прорыв - для меня пока непонятно. Потому что как они будут прорываться в политической части Минска - для меня не совсем ясно. Куда прорываться? К закону об амнистии?”, - сказал Руслан Бизяев.
Он отметил, что для того, чтобы начать реальную реинтеграцию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - на них надо провести выборы. Но не ясно, на базе чего их проводить.
“Если бы реально хотели начать процесс реинтеграции Донбасса, то в первую очередь - перезагрузили бы идеологическую составляющую. Чтобы условный ветеран АТО и условный, как они называют - рядовой народной милиции - могли хотя бы в одной маршрутке проехать. И не было конфликта”, - добавил Бизяев.
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Как сообщала Politeka, Мусиенко отметил, что установить перемирие на Донбассе можно, выполнив всего лишь два шага.
Также Politeka сообщала, что Юрий Рыбчинский рассказал, что делать Украине в нынешнем конфликте с РФ.