Сегодня важнее всего вспомнить поименно всех тех, кто отдал жизнь за мирную жизнь украинцев и всего мира.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Почтить и поблагодарить всех чернобыльцев и их семей, кто сейчас будет вспоминать о своем участии в трагических апрельских днях 1986 года.

А власти старательно и ответственно выполнять свои обязательства:

социальные - перед чернобыльцами и их семьями;

международные, потому что из-за недофинансирования, до сих пор не выполнены работы по снятию с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС и превращению объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему;

по энергетической безопасности государства-завершить мероприятия по вводу в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2):

кадровые, ибо по старой позорной привычкой, руководителей важных чернобыльских институтов ищут по специальным критериям и не могут назначить годами - нынешнего руководителя Государственного агентства по Управлению зоной отчуждения назначен...2 месяца назад, во времена Яценюка возглавлял Укргаздобыча и обвинялся в нанесении ущерба государству на 23 миллиона гривен?!

И главный совет власти-не бойтесь чаще ездить в Чернобыль, Припяти, Славутич и не ждите очередных иностранных журналистов или режиссеров, которые прорекламируют за нас наш Чернобыль.

Чернобыль - это наша боль, это наш - героизм и он должен стать нашей гордостью, а не стыдом!

П. С. напомню, что в период парламентской деятельности я со своими коллегами добился возвращения ряда социальных выплат чернобыльцам и их семьям, сохранения специализированных медицинских учреждений, создания Чернобыльского радиационно-экологического заповедника, разблокирования международной финансовой помощи для завершения строительства " Укрытие-2»…

Также горд тем, что горсовет проголосовал за предоставление мне статуса почетного гражданина славутича!

П. С. П. С. Фото из Чернобыля и Припяти Павла Томенко.