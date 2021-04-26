Сегодня важнее всего вспомнить поименно всех тех, кто отдал жизнь за мирную жизнь украинцев и всего мира.
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.
Почтить и поблагодарить всех чернобыльцев и их семей, кто сейчас будет вспоминать о своем участии в трагических апрельских днях 1986 года.
А власти старательно и ответственно выполнять свои обязательства:
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни", сделав признание перед суперфиналом: "Решающий момент"
Позитив из "Время и Стекло" подтвердил слухи о разводе с подружкой Каменских, были вместе 15 лет: "Нам надо поговорить с..."
Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая»
Андрею Данилко не дали увидеться с "бабушкой", которая ждала его до последнего: "Называла сыночком"
социальные - перед чернобыльцами и их семьями;
международные, потому что из-за недофинансирования, до сих пор не выполнены работы по снятию с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС и превращению объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему;
по энергетической безопасности государства-завершить мероприятия по вводу в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2):
кадровые, ибо по старой позорной привычкой, руководителей важных чернобыльских институтов ищут по специальным критериям и не могут назначить годами - нынешнего руководителя Государственного агентства по Управлению зоной отчуждения назначен...2 месяца назад, во времена Яценюка возглавлял Укргаздобыча и обвинялся в нанесении ущерба государству на 23 миллиона гривен?!
И главный совет власти-не бойтесь чаще ездить в Чернобыль, Припяти, Славутич и не ждите очередных иностранных журналистов или режиссеров, которые прорекламируют за нас наш Чернобыль.
Чернобыль - это наша боль, это наш - героизм и он должен стать нашей гордостью, а не стыдом!
П. С. напомню, что в период парламентской деятельности я со своими коллегами добился возвращения ряда социальных выплат чернобыльцам и их семьям, сохранения специализированных медицинских учреждений, создания Чернобыльского радиационно-экологического заповедника, разблокирования международной финансовой помощи для завершения строительства " Укрытие-2»…
Также горд тем, что горсовет проголосовал за предоставление мне статуса почетного гражданина славутича!
П. С. П. С. Фото из Чернобыля и Припяти Павла Томенко.