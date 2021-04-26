Украина должна вести переговоры с Россией с помощью посредников на уровне правительства.
Об этом сказал политический аналитик Тарас Чорновил в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
"Даже во время войны, реальной горячей войны - бывают какие-то переговоры. Но их должны вести люди на пониженном уровне дипломатических контактов. Это могут быть переговорные группы... Если сейчас смотреть миссию по определенных переговорах, когда у нас возникают определенные потребности экономические... Переговоры должны идти через посредников. Но уровень должен быть чиновников. То есть - профильные министры, а лучше - в случае, когда напряжение есть - это заместители министров", - сказал Тарас Чорновил.
Он отметил, что они могут встречаться на нейтральной территории - даже в Беларуси.
По его словам, в украинской переговорной группе никогда не было государственных служащих с украинской стороны, были только бывшие политики.
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Как сообщала Politeka, эксперт объяснил, почему переговорные группы не смогут прийти к компромиссу.
Также Politeka сообщала, что Бизяев заявил, что официальные коммюнике различаются между собой, а потому смотреть нужно на действия.