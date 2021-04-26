Украина должна вести переговоры с Россией с помощью посредников на уровне правительства.

Об этом сказал политический аналитик Тарас Чорновил в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

"Даже во время войны, реальной горячей войны - бывают какие-то переговоры. Но их должны вести люди на пониженном уровне дипломатических контактов. Это могут быть переговорные группы... Если сейчас смотреть миссию по определенных переговорах, когда у нас возникают определенные потребности экономические... Переговоры должны идти через посредников. Но уровень должен быть чиновников. То есть - профильные министры, а лучше - в случае, когда напряжение есть - это заместители министров", - сказал Тарас Чорновил.

Он отметил, что они могут встречаться на нейтральной территории - даже в Беларуси.

По его словам, в украинской переговорной группе никогда не было государственных служащих с украинской стороны, были только бывшие политики.

Как сообщала Politeka , эксперт объяснил, почему переговорные группы не смогут прийти к компромиссу .