Ранее президентов и олигархов не привлекали к ответственности после отставки, а мода на это появилась в последние 30 лет.

Об этом сказала журналистка Татьяна Даниленко в эфире программы “Ще не вмерла” с Евгением Рыбчинским.

"Безнаказанность. Ну, да, не привлекли к ответственности. Но в других странах показательно привлекают к ответственности. Но опять же - раньше тоже такого не было. Было не принято президентов сажать в тюрьму. Было не принято каких-то олигархов привлекать. Это мода последних, грубо говоря, 30 лет. А раньше какие-то были такие негласные договоренности в элитах, что люди не переходят какие-то красные линии. Их тоже не трогают после их отставок", - сказала Татьяна Даниленко.

Она отметила, что для того, чтобы использовать кнут - нужен пряник, которого сейчас нет. Поэтому власть не может применять кнут, даже с моральной точки зрения.

Как сообщала Politeka, Дубовик заявил, что в этом государстве некоррумпированный кадровый голод.

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