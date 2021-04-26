Риторика, которую Владимир Зеленский избрал в отношениях с Россией, пока что не даёт ощутимых результатов. Следует ли ему заменить её на более эффективную? А если да, то как это сделать?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

«Если бы у Зеленского появился металл в голосе, всё было бы немного иначе. Но рано или поздно возникает последний вопрос. Либо ты остаёшься и стоишь до конца, зная, что с тобой могут расправиться – либо уходишь. А с металлом в голосе уйти будет намного труднее. Порошенко решил остаться, Кучма решил остаться, а вот Янукович дал слабину и сбежал, хотя его никто бы не тронул – ему бы западные лидеры дали гарантии безопасности», - считает Чорновил.

По его словам, Янукович начал готовиться к бегству в 2013 году, после сочинской встречи с Путиным. Саму же проблему гость программы видит в космополитизме.

«Человек может быть космополитом, но космополит не имеет права руководить государством. Он может занимать высокие должности, но только технические. Даже Янукович был патриотом Украины, хотя и в чисто мафиозном смысле – «Это моя корова, и я её дою!». А космополитизм – это риск для Украины», - говорит Тарас Чорновил.

Ранее, как сообщает Politeka, он дал прогноз относительно эскалации военного конфликта на Донбассе.

Также Чорновил рассказал об угрозе для Украины, которую несут совместные российско-белорусские военные учения.



