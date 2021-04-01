Після будь-яких навчань Росії безпека України погіршується, але те, чи буде наступ, залежатиме від того, чи буде провокувати Україна президента РФ Володимира Путіна.

Про це сказав політичний діяч, син дисидента та журналіста В’ячеслава Чорновола Тарас Чорновіл в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

Тарас Чорновіл відмітив, що те, чи буде загроза Україні від спільних навчань Білорусі та Росії - залежить від поведінки України.

“Тому що насправді після навчань, будь-яких подібних навчань, наша безпека погіршується. Зміщується стратегічне розміщення сил. Ми ж у себе уникаємо масштабних навчань, ми ж їх не проводимо. Частково зараз через COVID. Частково через те, що ми не хочемо дратувати противника”, - сказав Тарас Чорновіл.

Він зазначив, що ніхто не забороняє кораблям НАТО заходити у Чорне море і робити там певні дії.

“Це політичне рішення. Вони не змінили військово-стратегічне співвідношення. Вони показують Росії, що це є союзники. Ну, Росія поки що це “імєла, на жаль, ввіду”. Але коли проводяться великі масштабні навчання Росії (особливо Кавказ, для нас він найбільш небезпечний), там же зводиться інфраструктура, завозиться техніка, підводяться додаткові військові сили. Більша частина з них, крім особового складу - все решта лишається. Майже нічого не вивозиться”, - додав політик.

За його словами, зараз в Росії недостача засобів перевезення сільськогосподарської техніки, що означає те, що Росія далі підкріплює свої військові сили біля України.

“Чи це означає, що буде наступ - ні, зовсім не обов’язково. Хіба що ми будемо себе поводити настільки безпорадно, як класти голову в пащеку крокодилу і надіятися, що він тобі її не відкусить - якщо ми будемо поводитися так… Це провокування Путіна на агресивніші дії. Якщо ми будемо вести відповідну зовнішню політику з нашими партнерами, якщо будемо демонструвати обороноздатність, не будемо відводити без потреби війська, не будемо забирати контрснайперські групи і тому подібне - то бажання наступати чи робити якісь дії у Путіна буде трошки менше”, - зазначив Чорновіл.

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