Захват Украины даст президенту России Владимиру Путину стратегическое преимущество и экономические блага.
Об этом сказал глава партии “Сила нации” Андрей Пелюховский в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.
“Что ему (Путину, - ред.) даст война? Во-первых, Украина - богатая страна. Во-вторых - стратегическое расположение очень важно. Ведь мы же знаем, что давно идет гипотетическая холодная война между Америкой и Советским Союзом. Сейчас это между Америкой и Россией”, - сказал Андрей Пелюховский.
Он отметил, что Украина для России - очень стратегически важный объект, в том числе, и с точки зрения экономики.
“Люди всегда хотели избавиться от пороков, от болезней. Но никто никогда не хочет избавиться от страшного наркотика - власти. Власть - порабощение одного другим. Стратегически Украина, конечно, им нужна. Они уже были уверены в том, что Янукович сделает определенные шаги, и считали, что это их человек для того, чтобы присоединиться”, - добавил Пелюховский.
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Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, что возможен прорыв: выясняется, что все-таки Путин не нападет.
Также Politeka сообщала, что Бизяев отметил, что войны 21 века – это немножко не про солдат.