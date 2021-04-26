Захват Украины даст президенту России Владимиру Путину стратегическое преимущество и экономические блага.

Об этом сказал глава партии “Сила нации” Андрей Пелюховский в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

“Что ему (Путину, - ред.) даст война? Во-первых, Украина - богатая страна. Во-вторых - стратегическое расположение очень важно. Ведь мы же знаем, что давно идет гипотетическая холодная война между Америкой и Советским Союзом. Сейчас это между Америкой и Россией”, - сказал Андрей Пелюховский.

Он отметил, что Украина для России - очень стратегически важный объект, в том числе, и с точки зрения экономики.

“Люди всегда хотели избавиться от пороков, от болезней. Но никто никогда не хочет избавиться от страшного наркотика - власти. Власть - порабощение одного другим. Стратегически Украина, конечно, им нужна. Они уже были уверены в том, что Янукович сделает определенные шаги, и считали, что это их человек для того, чтобы присоединиться”, - добавил Пелюховский.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, что возможен прорыв: выясняется, что все-таки Путин не нападет.

Также Politeka сообщала, что Бизяев отметил, что войны 21 века – это немножко не про солдат.