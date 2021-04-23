Російська Федерація не буде розпалювати російсько-українську війну, а на Донбасі можливий прорив. При цьому, реінтеграцію Донбасу потрібно починати з ідеологічної складової.

Про це сказав політолог Руслан Бізяєв в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

"З'ясовується, що все-таки Путін не нападе. І більше того - один з офіційних представників нашої Тристоронньої контактної групи - Олексій Арестович каже, що до 28 квітня ми очікуємо навіть якийсь прорив в цьому питанні. Що таке прорив - для мене поки незрозуміло. Тому що як вони будуть прориватися в політичній частині Мінська - для мене не зовсім ясно. Куди прориватися? До закону про амністію?", - сказав Руслан Бізяєв.

Він зазначив, що для того, щоб почати реальну реінтеграцію тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей - на них треба провести вибори. Але не ясно, на базі чого їх проводити.

"Якби реально хотіли почати процес реінтеграції Донбасу, то в першу чергу - перезавантажили б ідеологічну складову. Щоб умовний ветеран АТО і умовний, як вони називають - рядовий народної міліції - могли хоча б в одній маршрутці проїхати. І не було конфлікту", - додав Бізяєв.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко зазначив, що встановити перемир'я на Донбасі можна, виконавши всього лише два кроки.

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