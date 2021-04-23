Російська Федерація не буде розпалювати російсько-українську війну, а на Донбасі можливий прорив. При цьому, реінтеграцію Донбасу потрібно починати з ідеологічної складової.
Про це сказав політолог Руслан Бізяєв в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".
"З'ясовується, що все-таки Путін не нападе. І більше того - один з офіційних представників нашої Тристоронньої контактної групи - Олексій Арестович каже, що до 28 квітня ми очікуємо навіть якийсь прорив в цьому питанні. Що таке прорив - для мене поки незрозуміло. Тому що як вони будуть прориватися в політичній частині Мінська - для мене не зовсім ясно. Куди прориватися? До закону про амністію?", - сказав Руслан Бізяєв.
Він зазначив, що для того, щоб почати реальну реінтеграцію тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей - на них треба провести вибори. Але не ясно, на базі чого їх проводити.
"Якби реально хотіли почати процес реінтеграції Донбасу, то в першу чергу - перезавантажили б ідеологічну складову. Щоб умовний ветеран АТО і умовний, як вони називають - рядовий народної міліції - могли хоча б в одній маршрутці проїхати. І не було конфлікту", - додав Бізяєв.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Син Григорія Чапкіса, який назавжди виїхав з України, похвалився красунею-дружиною: "Нарешті…"
"Харя вже не влазить": Кошовий з "Кварталу 95" емоційно відреагував на критику його зовнішності
Потап зірвався до Насті Каменських в Мексику й влаштував сцену ревнощів: "Котик, що ти наїжджаєш?"
"Холостяк" Заливако принизив закохану "Зайку" на очах у всієї країни: "Юля йому більше не цікава"
Як повідомляла Politeka, Мусієнко зазначив, що встановити перемир'я на Донбасі можна, виконавши всього лише два кроки.
Також Politeka повідомляла, що Юрій Рибчинський розповів, що робити Україні в нинішньому конфлікті з РФ.