Сегодня особенно остро в Украине встала проблема с олигархами: в их руках сосредоточивается власть, они контролируют политику, они действуют только в своих интересах, они не дают стране развиваться, а украинцам - богатеть.

Об олигархах и их истинной сущности рассказал в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» политолог Михаил Чаплыга.

Гость программы объясняет, что прежде всего в борьбе нужно хорошо знать, с чем или с кем придется бороться. Так, сегодня ребром стал вопрос борьбы с олигархами. «Как я это делаю: я открываю Википедию и читаю, что же такое олигарх», - говорит Чаплыга. Так, олигарх - это финансово обеспеченный человек, обладающий естественными монополиями, торговым домом, СМИ, а также связями во власти.

Тем не менее, украинское законодательство запрещает одновременное владение всеми вышеперечисленными элементами. То есть, нужно делать выбор - СМИ или торговый дом, банк или недра. «У вас будет 3 месяца на то, чтобы продать и выбрать что-то из этого одно», - добавляет Чаплыга. В таком случае будет много банкиров, медиамагнатов и других. Он обращает внимание на то, что вмешательство украинских олигархов в политику обычно влияет положительно на их бизнес и пагубно на само государство.

Политолог подчеркивает, что Антимонопольный комитет будет регулировать ситуацию с собственностью и контролировать следование законодательству. В случае нарушений же используют Уголовный кодекс Украины.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что русские - тоже украинцы .