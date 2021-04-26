Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, член Наблюдательного совета Украинского Совета Бизнеса Григол Катамадзе в своем видеообращении рассказал, как будет работать Бюро экономической безопасности (БЭБ).

«Закон о создании Бюро экономической безопасности предполагает применение новых форм, новых методов риск-ориентированного подхода, который этот орган будет использовать в своей работе. Что означает риск-ориентированный подход? Это выявление, оценка и определение рисков уголовных преступлений в сфере экономики», - пояснил Катамадзе.

По его словам, Бюро экономической безопасности в своей работе будет привлекать другие правоохранительные органы и контролирующие органы государства, которые будут работать в сфере экономической преступности.

«Сейчас наступает очень ответственный этап – стадия формирования нового состава Бюро экономической безопасности. От прозрачности и эффективной работы задействованных в этом процессе всех государственных учреждений зависит не только эффективная работа будущего органа – доверие к власти от общества и наших иностранных партнеров. Нам всем вместе надо достойно пройти этот ответственный этап», - говорит он.

Катамадзе отмечает, что досрочно возникает очень важный вопрос – это подготовка кадров, и особенно первых работников БЭБ.

«Убежден, сейчас координацию по этому вопросу должно взять на себя Министерство финансов, и безотлагательно начать переговоры с соответствующими академиями, учебными заведениями и государственными агентствами, такими как: Академия по противодействию экономической преступности Лондонского Сити в Великобритании, Государственное агентство Соединенных Штатов по противодействию финансовым преступлениям и академия финансовой гвардии в Италии», - заявил президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Он считает, что первых сотрудников БЭБ нужно на 2-4 недели направить учиться на курсы этих специализированных учебных заведений для повышения их квалификации и получения опыта.

«Также направить несколько человек для получения навыков тренеров, которые после окончания этого курса вернутся для продолжения работы обучение будущих работников Бюро экономической безопасности», - резюмировал Катамадзе.

Ранее Politeka сообщала, что Катамадзе объяснил, что такое ILP-модель при расследовании налоговых преступлений.

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