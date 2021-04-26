Российская Федерация может начать провокации в Одессе ко 2 мая из-за одесской трагедии, поскольку для России Одесса - очень важный логистический пункт.

Об этом сказал политолог-международник Максим Яли в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

По словам Максима Яли, 2 мая могут быть провокации в Одессе со стороны России из-за одесской трагедии, которая случилась 2 мая 2014 года.

“Они каждый год пытаются эту ситуацию как-то использовать. По крайней мере, в своих средствах пропаганды, чтобы люди не забыли. Потому что это такой паттерн в голове, один из триггеров военной агрессии и консолидации всех отпускников и добровольцев, которые говорят, что именно после кадров из Одессы они решили поехать воевать на Донбасс. Поэтому, в этом плане они опять эту шарманку включат”, - сказал Яли.

Он отметил, что дальше на это должны реагировать украинские спецслужбы, которые должны быть наготове.

“Сигнал был дан об отводе войск, но когда рассматривались варианты агрессии, то безусловно Одесса была бы одним из пунктов. Именно поэтому туда американские корабли планировалось ввести. В акваторию Черного моря… В час “Ч” это будет плацдарм. Потому что если рассматривать с точки зрения геополитики… То это соединить и полностью отрезать Украину от Черного моря. Соединить “Приднестровье” с “ОРДЛО”, как там предполагалось. Тем более, Одесса очень важный логистический пункт”, - добавил Яли.

Как сообщала Politeka , Мусиенко заявил, что США начинает искать какие-то пути деэскалации и он надеется, что и в Кремле это поймут .