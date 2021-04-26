Российская Федерация может начать провокации в Одессе ко 2 мая из-за одесской трагедии, поскольку для России Одесса - очень важный логистический пункт.
Об этом сказал политолог-международник Максим Яли в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
По словам Максима Яли, 2 мая могут быть провокации в Одессе со стороны России из-за одесской трагедии, которая случилась 2 мая 2014 года.
“Они каждый год пытаются эту ситуацию как-то использовать. По крайней мере, в своих средствах пропаганды, чтобы люди не забыли. Потому что это такой паттерн в голове, один из триггеров военной агрессии и консолидации всех отпускников и добровольцев, которые говорят, что именно после кадров из Одессы они решили поехать воевать на Донбасс. Поэтому, в этом плане они опять эту шарманку включат”, - сказал Яли.
Он отметил, что дальше на это должны реагировать украинские спецслужбы, которые должны быть наготове.
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“Сигнал был дан об отводе войск, но когда рассматривались варианты агрессии, то безусловно Одесса была бы одним из пунктов. Именно поэтому туда американские корабли планировалось ввести. В акваторию Черного моря… В час “Ч” это будет плацдарм. Потому что если рассматривать с точки зрения геополитики… То это соединить и полностью отрезать Украину от Черного моря. Соединить “Приднестровье” с “ОРДЛО”, как там предполагалось. Тем более, Одесса очень важный логистический пункт”, - добавил Яли.
Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что США начинает искать какие-то пути деэскалации и он надеется, что и в Кремле это поймут.
Также Politeka сообщала, что в Одессе показали, во что превратились бомбоубежища: готовят еду и справляют нужду.