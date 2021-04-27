Вот, я радуюсь фейсбук-единомыслию относительно научной карьеры ученого депутата Ильи Кивы. И такое единство народа – это хорошая новость, правда фейсбук-друзей из партии Медведчука у меня нет.

Но интересно, как Илья Владимирович Кива сделал такую головокружительную карьеру государственного деятеля, политика и ученого после 2013 года, когда Октябрьский суд Полтавы признал его виновным во взяточничестве.

Уже с 2014 года он сотрудничает с выдающимися политиками и государственными деятелями, сторонники которых заняли мужественную и непримиримую позицию: Кива или Украина?!

Так вот вкратце об истории этого вопроса:

2014-доверенное лицо Дмитрия Яроша на выборах Президента Украины;

2014-приказом министра Авакова назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой, впоследствии в Херсонской областях;

2015-руководитель департамента противодействия наркозависимости МВД Украины;

10 октября 2015 - награжден Орденом Даниила Галицкого Указом Президента Петра Порошенко за мужество, самоотверженность и профессионализм…;

21 октября 2015 - награжден почетным нагрудным знаком Начальника Генштаба Виктора Муженко «знаком Отличия за заслуги перед Вооруженными силами Украины»;

20 мая 2015 - награжден знаком отличия МВД» Огнестрельное оружие «(пистолет " Форт-17);

12 февраля 2016 - награжден знаком отличия МВД "Огнестрельное оружие" (пистолет АПС) за разнообразные особые заслуги;

октябрь 2016 - июнь 2017 - советник Министра внутренних дел Арсена Авакова;

октябрь 2016 - президент Всеукраинской федерации домино, вице-президент Международной федерации домино;

июль 2017-председатель Социалистической партии Украины;

октябрь 2017-председатель Всеукраинского профсоюза МВД Украины;

2019 - президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола;

август 2019-народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;

январь 2020 - первый секретарь Полтавского обкома партии Медведчука-Рабиновича.

И где же вы все, с нынешней принципиальной позицией, были раньше?!