Но интересно, как Илья Владимирович Кива сделал такую головокружительную карьеру государственного деятеля, политика и ученого после 2013 года, когда Октябрьский суд Полтавы признал его виновным во взяточничестве.
Уже с 2014 года он сотрудничает с выдающимися политиками и государственными деятелями, сторонники которых заняли мужественную и непримиримую позицию: Кива или Украина?!
Так вот вкратце об истории этого вопроса:
2014-доверенное лицо Дмитрия Яроша на выборах Президента Украины;
2014-приказом министра Авакова назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой, впоследствии в Херсонской областях;
2015-руководитель департамента противодействия наркозависимости МВД Украины;
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10 октября 2015 - награжден Орденом Даниила Галицкого Указом Президента Петра Порошенко за мужество, самоотверженность и профессионализм…;
21 октября 2015 - награжден почетным нагрудным знаком Начальника Генштаба Виктора Муженко «знаком Отличия за заслуги перед Вооруженными силами Украины»;
20 мая 2015 - награжден знаком отличия МВД» Огнестрельное оружие «(пистолет " Форт-17);
12 февраля 2016 - награжден знаком отличия МВД "Огнестрельное оружие" (пистолет АПС) за разнообразные особые заслуги;
октябрь 2016 - июнь 2017 - советник Министра внутренних дел Арсена Авакова;
октябрь 2016 - президент Всеукраинской федерации домино, вице-президент Международной федерации домино;
июль 2017-председатель Социалистической партии Украины;
октябрь 2017-председатель Всеукраинского профсоюза МВД Украины;
2019 - президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола;
август 2019-народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;
январь 2020 - первый секретарь Полтавского обкома партии Медведчука-Рабиновича.
И где же вы все, с нынешней принципиальной позицией, были раньше?!