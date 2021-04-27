В программе Руслана Бизяева «Культ Личности» Андрей Пелюховский, председатель партии «Сила нации» заявил, что эскалация конфликта с РФ начнется, как только пройдут выборы в Государственную думу.

«Она будет не сейчас, она будет, по моим прогнозам, осенью», - предполагает он.

Так, семилетний конфликт до сих пор не нашел никакого решения, а обе стороны и в дальнейшем отстаивают свои интересы. Тем не менее, события последних недель, говорит Пелюховский, выбиваются из привычного порядка вещей. Он обращает внимание на продуманность и четкость российского плана и его организации. Так, ажиотаж и шум по поводу стягивания армии РФ был большим, происходили дипломатические действия. «Начинается какой-то конфликт, лязганье оружием прямо на границе», - рассказывает политик. Украина не могла на это не реагировать, также готовила войска и со своей стороны. Итак, ситуация накалялась.

«Но почему наши политики и геополитики не сделали акцент на то, а что будет происходить в ближайшем будущем в России?», - задает Пелюховский справедливый вопрос. Так, на 19 сентября в Российской Федерации запланированы выборы в Государственную думу. И на самом деле этот факт многое меняет. Политик обращается к социологии, к рейтингам нынешнего президента России, которые по последним оценкам сейчас составляют 52-53%. Но на предыдущих выборах, вспоминает он, процент был выше - 75%.

Итак, военные действия до выборов не могут произойти. «Мы понимаем, что вести избирательную кампанию и военные действия - немного сложно», - объясняет он и добавляет, что это негативно отразится на рейтингах, которые и так сейчас упали. С другой стороны, никто не гарантирует, что война не начнется после выборов. Сам Пелюховский утверждает, что присоединение Украины - это давняя мечта Путина.

Напоминаем, Пелюховский рассказал, чем война с Украиной выгодна России.

Ранее Politeka сообщала о том, почему Путин не захватил Украину в 2014 году.



