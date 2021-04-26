Захоплення України дасть президенту Росії Володимиру Путіну стратегічну перевагу і економічні блага.

Про це сказав голова партії “Сила нації” Андрій Пелюховський в ефірі програми “Культ Особистості” з Русланом Бізяєвим.

“Що йому (Путіну, - ред.) дасть війна? По-перше, Україна - багата країна. По-друге - стратегічне розташування дуже важливе. Адже ми ж знаємо, що давно йде гіпотетична холодна війна між Америкою і Радянським Союзом. Зараз це між Америкою і Росією", - сказав Андрій Пелюховський.

Він зазначив, що Україна для Росії - дуже стратегічно важливий об'єкт, в тому числі, і з точки зору економіки.

"Люди завжди хотіли позбутися від вад, від хвороб. Але ніхто ніколи не хоче позбутися страшного наркотику - влади. Влада - поневолення одного іншим. Стратегічно Україна, звичайно, їм потрібна. Вони вже були впевнені в тому, що Янукович зробить певні кроки, і вважали, що це їхня людина для того, щоб приєднатися", - додав Пелюховський.

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Також Politeka повідомляла, що Бізяєв зазначив, що війни 21 століття - це трошки не про солдатів.



