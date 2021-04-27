Перспективам Украины и надеждам украинцев реализоваться не дает сама власть. Об этом заявил в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» политтехнолог Александр Кочетков.
Гость программы объясняет, что ежегодно у Украины остается все меньше перспектив на реализацию, а у украинцев - все меньше надежд на это. А обвиняет он в этом власть: «К сожалению, они убивают страну эффективнее, чем путинская агрессия». Следовательно надеяться на успех и процветание не приходится.
«Хуже того, когда от нас отвернутся и американцы в конечном итоге - Россия окажется последней, кто даст каких-то денег в обмен на экономические услуги», - предупреждает Кочетков. В таком случае Российская Федерация сможет дешево забрать себе остатки государства.
Такие прогнозы делает политтехнолог Украине, если власть и дальше будет действовать так, как сейчас. С другой стороны, он указывает, что советской ресурсной, образовательной и экономической базы вполне хватило бы в свое время и для развития государства, и для сохранения определенного лидерства на пространстве бывшего СССР.
В то же время власти говорят о своих предшественниках и о неизменности подходов. Кочетков же отрицает возможность достижения других результатов при тех же принципах и подходах к работе. Он отмечает, что так власть достигает лишь большего регресса.
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Напоминаем, Кочетков поразмыслил, может ли Украина рассчитывать на лучшую власть.
Ранее Politeka сообщала о том, что Кочетков рассказал о гене самоуничтожения, заложенном в украинцах.