Как показывает история, Украина всегда была такой страной, которую соседи хотели разделить на части и забрать себе.

Необходимость уберечь украинскую государственность и народное единство в сегодняшней ситуации обосновал в своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга.

Чаплыга рассказывает о выгодном способе выживания в тяжелых условиях, что работает в животном мире: «Хищник нападает на жертву, а жертва прикидывается мертвой». Так, не наблюдая каких-либо движений тела жертвы, хищник теряет интерес и оставляет ее.

Проводя аналогии с миром людей, политолог утверждает, что и украинская власть сегодня пытается сделать то же: отстоять независимость государства при условии полной его непривлекательности. То есть любые агрессивные намерения в отношении Украины исчезнут из-за ухудшения ситуации внутри государства.

«Сама природа придумала этот самый сильный, действенный и проверенный тысячами лет способ защиты», - объясняет он. Так, все государственные проблемы и негативные моменты в стране могут оказаться полезными. Правильно их используя, говорит Чаплыга, власть хочет уберечь украинскую государственность. В то же время он отрицает некоторые упреки, что трактуют этот метод как «назло врагу бомблю Житомир».

Напоминаем, Чаплыга рассказал о том, каким образом спецслужбы вербуют себе сотрудников .