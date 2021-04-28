Вопросы воды в Крым – это украинский козырь для встречи с Путиным. Так заявил в программе «Говорит и доказывает Вадим Карасев» политолог Вадим Карасев, который объяснил, почему России предложенная Зеленским встреча нужна не менее, чем Украине.

«Как оказалось, все-таки российская сторона не так негативно смотрит на возможность такой встречи. Первоначальный отказ, мне кажется, был связан с тем, что Зеленский внезапно сделал это предложение, нужно было взять паузу, для того чтобы дать определенный ответ. Все-таки, мы не обычная страна, с точки зрения России», - говорит Карасев.

Поэтому, по его словам, и прозвучало без пренебрежения достаточно уважительное и серьезное заявление о том, что такая встреча возможна, но на ней должны обсуждаться только двусторонние отношения, а вопросы Донбасса не должны затрагиваться. По мнению Карасева, РФ внезапно получила это предложение, поэтому они вовремя не смогли перестроиться и дать правильный, точно выверенный в формулировках ответ, поэтому говорили про так называемые проблемы русскоязычных украинцев и вопросы православной церкви.

«Казалось бы что на этом дело закончится, но, как мы видим, Зеленский настойчиво ищет такую встречу. И Кремль сначала отнекивался, брал паузу, но вот сегодня уже есть подтверждение того, что такую встречу Кремль принципиально допускает, но опять-таки с оговорками. Но не думаю, что Кремль будет настаивать исключительно на тех вопросах, на которые Путин указал на встрече с Лукашенко, перебрасывая проблему на нашу сторону. Путину нужна эта встреча», - считает эксперт.

Карасев объяснил, что Путину в первую очередь нужна вода в Крым, особенно накануне засух и летнего туристического сезона. И этот вопрос подпадает под двусторонние отношения.

«Поэтому это украинский козырь. Не думаю, что у Путина главный интерес — это проблемы православной церкви или русского языка», - заявил Карасев.

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