Когда Партия Регионов в своё время одержала победу на местных выборах, она вполне могла начать в Украине процесс децентрализации – тот, который идёт сейчас. Почему же эта возможность не была использована?

Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказывает Кость Бондаренко – политолог, историк, директор Института украинской политики.

«Партия Регионов всегда выступала за децентрализацию. Собственно, на этом она и возникла. Те регионы, которые были инициаторами создания этой партии, наполняли бюджет. Они требовали к себе внимания и абсолютно другого подхода. Но когда лидеры ПР пришли к власти, они забыли о своих обещаниях и, по сути, превратились в коллективного Кучму», - говорит историк.

По его словам, тогда пытались в полном объёме вернуть времена Леонида Кучмы. В том числе вернуть и суперпрезидентскую Конституцию 1996 года. Эти люди стремились руководить страной так, как ею в это время, как им казалось, руководил бы Кучма.

«Лидеры ПР пришли к власти как антитезис Майдану. И как раз летом 2010 года произошло ещё одно важнейшее событие. Янукович на своей даче в Форосе в Крыму сказал своему окружению: «Нужно возбудить уголовное дело против Тимошенко». Все начали его отговаривать, но он настоял на своём», - рассказывает Кость Бондаренко.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал, кто и почему предложил расширить Нормандский формат.

Также Бондаренко объяснил, что перемирие неизбежно заканчивается либо миром, либо продолжением войны.