Партию "Свобода" придумали несколько львовских психиатров в начале 1990-тых годов и это был эксперимент.
Об этом сказал политолог Кость Бондаренко в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.
“Политическая партия “Свобода”, как социал-национальная партия Украины - она возникла в начале 1990-тых годов, как продукт деятельности нескольких львовских психиатров. Это очень интересный момент. Это был эксперимент, по большому счету”, - сказал Кость Бондаренко.
Он отметил, что Олег Тягнибок является интересной и целостной личностью, и он был одним из самых ярких львовских политиков 1990-тых годов.
“Олег, наверное, один из тех, кто действительно оставит след в истории. Другое дело, что там многие внутренние процессы уже сейчас, после 2014 года, пошли таким образом, что Олег ищет себя в новой политической действительности. Что касается самой политической партии “Свобода” - она до Олега Тягнибока возглавлялась совершенно другими людьми и он пришел туда только к началу 2000-ных годов, к руководству этой политической силой”, - добавил Бондаренко.
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По его словам, тогда партия “Свобода” сотрудничала с киевской властью, как и все политические силы, которые возникают на западной Украине.
“Олег Тягнибок в этом отношении стал абсолютно четким, последовательным продолжателем дела Вячеслава Чорновила. Один в один”, - сказал политолог.
Как сообщала Politeka, Бондаренко рассказал, какое влияние и значение имел Левенец в украинской политике.
Также Politeka сообщала, что Тягнибока, Яценюка и Кличко предложили отправить в Беларусь: "Лукашенко узнает, что такое страх".