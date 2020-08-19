Якщо Олександр Лукашенко продовжить ганьбити Україну, "він дізнається, що таке страх"
Як передає Politeka, про це написав журналіст Юрій Романенко на своїй сторінці в соцмережі.
Блогер пожартував, що Україна буде змушена відправити у Білорусь своїх лідерів опозиції під час Революції гідності - Олега Тягнибока, Арсенія Яценюка і Віталія Кличка.
"Ви дізнаєтеся, що таке страх. Якщо Лукашенко буде далі ганьбити Україну, то нам доведеться закинути на територію РБ наших зірок кризис-менеджменту", - пожартував Романенко.
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"Десант! - Не побоюся цього слова, зірковий!", "А раптом не повернуть це добро? Як ми жити будемо?", "Поки рано з козирів ходити", "Давно не дивився новини. Не знайомий з ситуацією і персоналіями... Хто з них Тихановська?", "Юлю на візку і Петю на броньовику ще", - кепкують в коментарях.
Як відомо, під час Революції гідності лідери так звайної опозиційної трійки - Тягнибок, Яценюк і Кличко - вели перемовини з Януковичем щодо вирішення ситуації в країні. Зрештою вони досягли домовленості про проведення дострокових виборів президента через 9 місяців - у грудні 2014 року. Цей сценарій так і не було втілено, тому що ситуація на Майдані загострилась, і Янукович втік з країни.
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