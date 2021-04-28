Как известно, Владимир Зеленский предложил президенту России провести двустороннюю встречу. Политолог Вадим Карасев в программе «Говорит и доказывает Вадим Карасев» подчеркнул, что в сегодняшней ситуации с военным конфликтом рассчитывать только на связи с Европой нельзя.

В контексте предложения мира политолог попутно сравнивает настоящего и бывшего президентов Украины. «Зеленский не хочет блефовать в той парадигме или в том фарватере, в котором дрейфовал в свое время Порошенко», - отмечает он. Так, Карасев оценивает Порошенко сейчас как довольно вооруженного и воинствующего в своей политике президента, а Зеленского, наоборот, как искреннего и мирного.

С другой стороны, многие расценивают предложение встречи и мирные намерения Зеленского как проявление слабости и навязчивости. Но позиция Карасева в этом вопросе однозначна: «На самом деле, это правильный ход, что бы кто ни говорил».

Если говорить о сегодняшней ситуации с войной, то встреча обоих президентов, считает политолог, необходима, ведь даже в отношениях с Европой, несмотря на ориентацию на нее, есть свои проблемы. Так, Карасев обращает внимание на то, как различные государства стремились присоединиться к общеевропейскому процессу и пространству: с позиций континентализма, атлантизма, как Румыния с Чехией, как Венгрия, как Франция и Германия - они на международной арене равны России. То есть в Европе тоже есть разные позиции.

Попутно Карасев вспоминает о том, как высланных дипломатов РФ из Чехии показательно использовали для изображения Чехии как антироссийского государства, как и всей Восточной Европы. Поэтому политолог предупреждает о начале новой холодной войны, основанной на противоречиях государств восточной и центральной Европы. «Так было в 1946-1948 годах, так очевидно будет и сейчас, если и дальше тренды на новую холодную войну будут усиливаться», - утверждает он.

Напоминаем, Карасев очертил ключевые вопросы, которые нужно будет поднять на встрече Зеленского с Путиным .