Питання води в Крим - це український козир для зустрічі з Путіним. Так заявив у програмі «Говорить і доводить Вадим Карасьов» політолог Вадим Карасьов, який пояснив, чому Росії запропонована Зеленським зустріч потрібна не менше, ніж Україні.

«Як виявилося, все-таки російська сторона не так негативно дивиться на можливість такої зустрічі. Початкова відмова, мені здається, була пов'язана з тим, що Зеленський раптово зробив цю пропозицію, потрібно було взяти паузу, для того щоб дати певну відповідь. Все-таки, ми не звичайна країна, з точки зору Росії», - каже Карасьов.

Тому, за його словами, і прозвучала без зневаги досить поважна і серйозна заява про те, що така зустріч можлива, але на ній повинні обговорюватися тільки двосторонні відносини, а питання Донбасу не повинні порушуватися. На думку Карасьова, РФ раптово отримала цю пропозицію, тому вони вчасно не змогли перебудуватися і дати правильну, точно вивірену в формулюваннях відповідь, тому говорили про так звані проблеми російськомовних українців і питання православної церкви.

«Здавалося б що на цьому справа закінчиться, але, як ми бачимо, Зеленський наполегливо шукає цю зустріч. І Кремль спочатку відмовлявся, брав паузу, але ось сьогодні вже є підтвердження того, що таку зустріч Кремль принципово допускає, але знову-таки з застереженнями. Але не думаю, що Кремль буде наполягати виключно на тих питаннях, на які Путін вказав на зустрічі з Лукашенком, перекидаючи проблему на нашу сторону. Путіну потрібна ця зустріч», - вважає експерт.

Карасьов пояснив, що Путіну в першу чергу потрібна вода в Крим, особливо напередодні посух і літнього туристичного сезону. І це питання підпадає під двосторонні відносини.

«Тому це український козир. Не думаю, що у Путіна головний інтерес - це проблеми православної церкви або російської мови», - заявив Карасьов.

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