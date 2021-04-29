В своё время Виктор Янукович, по сути, опрокинул шахматную доску, отправив Юлию Тимошенко за решётку. Сознавал ли он при этом, что нарушает все правила?

Своё мнение в программе Руслана Бизяева «Культ личности» высказывает Кость Бондаренко – политолог, историк, директор Института украинской политики.

«В данной ситуации Янукович как раз пытался показать: я здесь царь! Это было именно его решение. Более того, это было не единственное правило, которое Янукович решил нарушить. Перестала действовать круговая порука в украинском государстве, когда новый лидер не преследует своих оппонентов», - говорит Бондаренко.

Он отмечает, что Янукович пришёл к власти как результат компромисса деловых элит. Он рассматривался как гарант того, что каждый будет владеть тем, чем владеет. Каждый будет иметь свой кусок экономики.

«Он был гарантом отсутствия новых олигархических войн. Янукович предлагал консенсус внутри элиты – или, точнее, он сам стал продуктом этого консенсуса. Но в этом же 2010 году сам Янукович стал разрушать все договорённости», - отмечает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Кость Бондаренко прокомментировал перспективы пасхального перемирия на Донбассе.

Также он назвал возможные причины выхода России из Нормандского формата.