Президент України Володимир Зеленський намагається включити в Нормандський формат США і Канаду, але в такому випадку з нього вийде Російська Федерація.

Про це сказав політолог Кость Бондаренко в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

За словами Костя Бондаренка, після вересня 2021 року може змінитися картина світу, оскільки з поста піде канцлер Німеччини Ангела Меркель і зміниться склад Бундестагу. Також у 2022 році почнеться виборча кампанія, і президент Франції Еммануель Макрон може не переобратися. Через це Володимир Зеленський намагається включити в Нормандський формат США і Канаду.

"Посилюється вплив на Україну з боку Великої Британії, яка в тісному зв'язку з Канадою якраз. І, відповідно, Зеленському запросити ще трьох членів в четвірку - це фактично, якщо висловлюватися мовою бізнесу - спроба розмити пакет акцій. Зменшити вагу Росії в цьому союзі. Створити якусь коаліцію, в якій би Росія не відігравала важливу роль, але при цьому коаліція чинила б серйозний тиск на саму Росію", - сказав Бондаренко.

Він зазначив, що Росія розуміє, що це тупикова ситуація, і якщо буде підняте питання про розширення Нормандського формату - то вона точно з нього вийде.

"Це буде формат “ну поговоріть собі. Ви ж нас виштовхали з формату. Який був затишний, який був абсолютно зрозумілий". Давайте не забувати, що зараз позиція і Макрона, і Меркель - теж стала позицією досить компромісною. Україну підштовхують до того, що підіть вже на якісь компроміси з Росією. Знайдіть якесь рішення. Давайте ми виступимо посередниками, але ви візьміть на себе якісь непопулярні дії", - додав політолог.

За його словами, зараз у Володимира Зеленського відбувається війна на два фронти, де одним ворогом є так звані "ЛНР" і "ДНР", а іншим - радикали і вулиця.

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