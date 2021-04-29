Нет возможности обсуждать двусторонние отношения между Украиной и Россией, пока Москва не изменит подход и не согласится обсуждать Донбасс.
Об этом сказал политик Константин Грищенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
По мнению Грищенко, Россия не хочет обсуждать вопросы Донбасса, а без них невозможно перейти к двусторонним отношениям.
“Пока что я не вижу легкого пути проведения встречи (Зеленского и Путина, - ред.) без изменения подходов со стороны Москвы. Дело в том, что в Москве все решения в конечном итоге принимает лично Путин. И если он сочтет, что ему для того, чтобы создать хороший фон перед встречей с Байденом, надо показать какую-то гибкость и готовность о чем-то говорить - он это сделает легко”, - сказал Константин Грищенко.
Он отметил, что встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным будет готовиться по стандартным лекалам дипломатии, а поэтому на подготовку уйдет много времени. Тогда как разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным может происходить проще.
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“Поскольку двусторонние отношения, о которых предлагает говорить Путин, они просто сейчас в стадии глубокой заморозки. И разморозить их можно только тогда, когда решаться вопросы восстановления мира, безопасности на востоке и хотя бы начало пути реинтеграции этих территорий в состав Украины. Без этого, о чем можно говорить, о каких двусторонних отношениях”, - добавил Грищенко.
По его словам, в рамках обсуждения двусторонних отношений могут говорить о прямых поставках газа, продолжении транзита через Украину угля в Европу, а также транзита товаров из Украины в Центральную Азию. Кроме того, могут обсуждать восстановление полетов. Но эти вопросы нельзя сочетать с боевыми действиями.
Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что Зеленский настойчиво ищет все-таки возможность встречи с Путиным.
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