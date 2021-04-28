Надалі з російським опозиціонером Олексієм Навальним можуть зробити як з Михайлом Ходорковським - його випустять, але залишать без політичних амбіцій.

Про це сказав футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

За словами Олексія Толкачова, Росії потрібна історія з Олексієм Навальним, оскільки це підніме градус опору в суспільстві.

"А потім дати послаблення. Тобто, цілком імовірно, що з часом Навального зможуть виправдати, випустити: зробити, як з Ходорковським. Ви ж бачите, Ходорковський зараз не є опозиціонером - він ніяких політичних амбіцій не має, він відосики знімає, пояснює росіянам на котиках. Став таким котиком пухнастим. Цілком ймовірно, що те ж саме зроблять і з Навальним. Але зауважте, народонаселення в Росії буде раде", - сказав Толкачов.

Він зазначив, що це як в анекдоті про козу, яку потрібно купити, а потім викинути, щоб стало набагато краще.

"І так добре росіянам буде жити. І господь з ним, що Путін вже скільки при владі, але зате ж Навального помилували. Якось демократії стало більше. Жити легше, і весна настала. Це гра на відчуттях, це гра на емоціях", - додав футуролог.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв заявив, що Навальний - проект тих політичних сил Росії, які хочуть повернутися в нульові роки.

Також Politeka повідомляла, що Некрасов пояснив, хто виходить на протести Навального.



