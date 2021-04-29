Даже при условии безрезультативности встреча Зеленского с Путиным будет иметь определенную пользу для Украины.

Об этом заявил Константин Грищенко, политик, дипломат и экс-министр иностранных дел Украины в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

По мнению гостя программы, за результатами встречи обоих президентов можно было бы оценить шансы развертывания полномасштабной войны с Россией. Следовательно, она будет иметь пользу для Украины, даже если Зеленский и Путин ни о чем не договорятся.

Грищенко обращает внимание на то, что предложения украинской власти никак не реализуются, хотя государство уже давно обозначило свою позицию и она вполне понятна. «Россия не воспринимает, по сути, ключевые позиции, с которыми выходит наша сторона», - объясняет он. Проблема, считает дипломат, заключается в поисках компромисса: если его так и не найдут, то вряд ли встреча будет иметь положительные результаты.

Другой вопрос - как организовать эту встречу. Сам Грищенко убежден, что она должна состояться на рабочем уровне. «На уровне того же Ермака с Козаком, заместителем главы администрации президента России», - предлагает он. То есть речь идет о специалистах, которые будут помогать в плане подготовки. Тем не менее, на этом этапе политик такой подготовки пока не видит.

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