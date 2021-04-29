Юрист Геннадий Друзенко рассматривает российско-украинские отношения сквозь призму паранойи. Об этом говорится в программе «Романенко Беседы», которую ведет Юрий Романенко.
«Путин сумасшедший, он не спит по ночам и только и мечтает, как бы Украина пришла в упадок. Конечно, если человек одержим, то нужно всеми доступными средствами этого сумасшедшего сдерживать», - говорит он.
Впрочем, он считает, что второй аспект гораздо реалистичнее.
«Это коллективный Путин: Геншатб, силовики, элита России. Он верит совершенно искренне: если они проигрывают Украину Западу – это подорвет основы российской безопасности. От границы Сумщины до Москвы 500 километров. Соответственно, если в 500 километрах от Москвы здесь будет стоять серьезная враждебная ракетная система – это действительно вызывает у России реакцию, подобную реакции на Карибский кризис у Вашингтона», - объясняет эксперт.
Какая «песня» Украины: что мы – суверенное государство, что хотим, то и делаем.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Елена Кравец в просторном наряде объявила о важных переменах в жизни: "Ну все, уже можно"
Черный день для Тины Кароль, украинцы скорбят вместе с певицей: «Светлая память»
Мишина вернулась в Киев, "подтвердив" худшие опасения о расставании с Эллертом: "С кумушками..."
Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но..."
«Это была позиция Фиделя Кастро: «Я – суверенное государство, вы меня атаковали». То есть ситуация была зеркальная. Вы хотели свергнуть правительство абсолютно беспредельным способом - я беру старшего брата и расставляю ракеты, чтобы вам не показалось мало», - продолжает Друзенко.
Если не смотреть на мир очень упрощенно, то реакция России точно такая же. «Получить под границами группировки, или американские, или натовские - у многих начинается «синдром сорок первого года». И если мы так попробуем посмотреть, то тогда надо в совсем другую игру играть», - делает вывод Друзенко.
Читайте также: американцы гениальный ход придумали, - Трюхан об участии Путина в климатическом саммите.
Ранее Politeka сообщала о том, для чего Путин с Зеленским обменялись приглашениями.