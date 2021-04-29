Юрист Геннадий Друзенко рассматривает российско-украинские отношения сквозь призму паранойи. Об этом говорится в программе «Романенко Беседы», которую ведет Юрий Романенко.

«Путин сумасшедший, он не спит по ночам и только и мечтает, как бы Украина пришла в упадок. Конечно, если человек одержим, то нужно всеми доступными средствами этого сумасшедшего сдерживать», - говорит он.

Впрочем, он считает, что второй аспект гораздо реалистичнее.

«Это коллективный Путин: Геншатб, силовики, элита России. Он верит совершенно искренне: если они проигрывают Украину Западу – это подорвет основы российской безопасности. От границы Сумщины до Москвы 500 километров. Соответственно, если в 500 километрах от Москвы здесь будет стоять серьезная враждебная ракетная система – это действительно вызывает у России реакцию, подобную реакции на Карибский кризис у Вашингтона», - объясняет эксперт.

Какая «песня» Украины: что мы – суверенное государство, что хотим, то и делаем.

«Это была позиция Фиделя Кастро: «Я – суверенное государство, вы меня атаковали». То есть ситуация была зеркальная. Вы хотели свергнуть правительство абсолютно беспредельным способом - я беру старшего брата и расставляю ракеты, чтобы вам не показалось мало», - продолжает Друзенко.

Если не смотреть на мир очень упрощенно, то реакция России точно такая же. «Получить под границами группировки, или американские, или натовские - у многих начинается «синдром сорок первого года». И если мы так попробуем посмотреть, то тогда надо в совсем другую игру играть», - делает вывод Друзенко.

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