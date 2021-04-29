Как известно, судьбы мира в основном решаются на саммитах Большой семёрки. Вскоре такой саммит снова соберётся, и там неизбежно придётся вырабатывать какую-то позицию по поводу российско-украинского конфликта. Но будут ли там представлены сами его стороны – или всё решат без них?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политик и дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Я думаю, на G7 не будет ни Украины, ни России. Но на саммите стран НАТО может пройти двусторонняя встреча. Но об этом судить пока рано. Дело в том, что сейчас в Украину должен приехать госсекретарь Блинкен, он будет обговаривать дальнейшие контакты и их смысловое наполнение. Этот визит определит возможность встречи – скорее всего, в какой-нибудь третьей стране – Зеленского с Байденом», - считает дипломат.

По его мнению, это станет предметом очень серьёзных переговоров. Возможен и полноценный визит Джо Байдена в Украину, но перед этим может состояться встреча на полях какого-то международного совещания.

«Визит Байдена в Украину будет прежде всего означать, что команда Зеленского доказала способность выполнять свои обещания. Сейчас основная проблема в украино-американских отношениях – отсутствие доверия, сомнение в способности выполнять договорённости», - заключает Константин Грищенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он высказал своё мнение о том, стоит ли Зеленскому встречаться с Путиным.

Также Грищенко отметил, что не видит лёгкого пути для проведения такой встречи.