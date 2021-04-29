Немає можливості обговорювати двосторонні відносини між Україною і Росією, поки Москва не змінить підхід і не погодиться обговорювати Донбас.

Про це сказав політик Костянтин Грищенко в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

На думку Грищенка, Росія не хоче обговорювати питання Донбасу, а без них неможливо перейти до двосторонніх відносин.

"Поки що я не бачу легкого шляху проведення зустрічі (Зеленського і Путіна, - ред.) без зміни підходів з боку Москви. Справа в тому, що в Москві всі рішення в кінцевому підсумку приймає особисто Путін. І якщо він вважатиме, що йому для того, щоб створити хороший фон перед зустріччю з Байденом, треба показати якусь гнучкість і готовність про щось говорити - він це зробить легко", - сказав Костянтин Грищенко.

Він зазначив, що зустріч президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним буде готуватися за стандартними лекалами дипломатії, а тому на підготовку піде багато часу. Тоді як розмова між президентом України Володимиром Зеленським та Путіним може відбуватися простіше.

"Оскільки двосторонні відносини, про які пропонує говорити Путін, вони просто зараз в стадії глибокої заморозки. І розморозити їх можна тільки тоді, коли вирішуватиметься питання відновлення миру, безпеки на сході і хоча б початок шляху реінтеграції цих територій до складу України. Без цього про що можна говорити, про які двосторонні відносини", - додав Грищенко.

За його словами, в рамках обговорення двосторонніх відносин можуть говорити про прямі поставки газу, продовження транзиту через Україну вугілля в Європу, а також транзиту товарів з України до Центральної Азії. Крім того, можуть обговорювати відновлення польотів. Але ці питання не можна поєднувати з бойовими діями.

Як повідомляла Politeka , Карасьов заявив, що Зеленський наполегливо шукає все-таки можливість зустрічі з Путіним .