Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в своей программе «Развилка» рассказал, почему Россия не будет начинать полномасштабную войну против Украины.
«Почему я изначально говорил, что вторжения не будет, потому что оно выходит за рамки политической логики. Политика – это логика. Путин не такой дурак, как иногда его описывают некоторые мои коллеги. Это абсолютно рациональный человек. И зачем им было в этой ситуации нападать?», - говорит эксперт.
По его словам, РФ готова снизить градус конфликта на востоке Украины.
«Россия решает задачи по Донбассу в рамках своей глобальной концепции, которая называется «Большая Евразия». Вот в рамках этой концепции Россия в том числе заинтересована закрыть все региональные конфликты на постсоветском пространстве. Но одно дело ставить такую задачу, другое дело – ее достигать. То, что мы видим на протяжении последних полутора лет, говорит о том, что Россия готова снизить градус конфликта, но при этом же ж России, поймите, тоже надо красиво из этой ситуации выйти», - сказал Бизяев.
Ранее Politeka сообщала, что Снегирев объяснил, для чего РФ вбрасывает противоречивую информацию о вторжении.
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Также Politeka сообщала, что Яли рассказал о нарративах Кремля.