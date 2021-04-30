Как пишет Politeka.net, накануне переговоров с Зеленским Путин заявил, что они не будут рассматривать вопрос Донбасса и Крыма. Российская сторона отметила, что речь будет идти только о нормализации дипломатических и экономических отношений между Украиной и Россией.

Военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в собственной программе «Политика наизнанку» рассказал о значении и деталях возможной встречи Зеленского и Путина.

«О какой нормализации отношений идет речь, если РФ не признает аннексию Крыма и выставляет себя не участником конфликта, а так называемым «посредником», пытаясь избежать санкции от Запада? Мы делаем «медвежью услугу» России, показывая, что Путин является «договороспособным»», - отметил Снегирев.

По мнению политолога, чтобы показать в целом, что Россия является полноценной стороной конфликта, надо настаивать на присутствии страны-посредника. Известно, что украинская сторона готова рассматривать в качестве посредника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Нетаньяху выразил уверенность, что и Россия, и Украина согласятся на его кандидатуру. Нетаньяху заявил, что Израиль откажется от поставок угля с территории Донбасса и из Кузбасса. То есть Нетаньяху дал России понять, что экономические преференции стране-оккупанту будут отсутствовать. Израиль вообще не рассматривает поставки вакцины», - подчеркнул Снегирев.

По словам эксперта, Украине следует использовать переговоры для предложения именно украинского плана урегулирования.

«Украина, наконец, должна показать, что у нас есть собственный сценарий по окончании или минимизации российской агрессии на востоке Украины. Зато единственное, что мы сейчас обсуждаем, это мирные кластеры, предложенные нам Францией и Германией, которые фактически стали союзниками России», - сказал Снегирев.

Эксперт отметил, что, несмотря на осуждение канцлером Германии концентрации войск РФ у границ Украины, она активно продолжает сотрудничество с Россией по Северному потоку-2.

Напомним, Politeka публиковала объяснение эксперта, почему Россия начала интенсивно греметь оружием на границах с Украиной.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал о факторах, которые делают невозможным вторжение РФ.



