Как известно, не так давно свою диссертацию на тему государственного управления защитил Илья Кива. Базой научной работы был опыт европейских стран, а это совершенно не соответствует взглядам самого депутата.

Подробнее об этом несоответствии рассказал политик Николай Томенко в своей программе «Tomenko online».

Политик называет историю с защитой диссертации Кивы уникальной. «Человек пророссийской ориентации анализирует опыт ЕС и помогает Министерству внутренних дел организовать соответствии с европейскими стандартами», - объясняет Томенко. Итак, по его словам, становится понятно, что диссертация имеет другого автора.

Ведущий объясняет, что это, по сути, даже уже «профессия»: определенные люди пишут научные работы чиновникам и различным должностным лицам по заказу. В то же время, по его словам, на написании все не заканчивается, ведь защита диссертации также требует покупки. Следовательно, и Кива, говорит Томенко, получил свою диссертацию таким путем.

«Это произошло не сейчас, не при Зеленском и не при Порошенко», - отмечает он и добавляет, что этой проблеме уже много лет. По его словам, практика получения научных званий таким образом была еще тогда, когда Украина только провозгласила независимость. Но тогда, подчеркивает политик, масштабы были меньше, сейчас же это гораздо более распространено, а потому и «ученых» стало больше. Он вспоминает даже, что не каждый диссертант способен прочитать название своей работы.

Итак, по словам Томенко, сомнений относительно авторства диссертации Ильи Кивы не остается - оно принадлежит не ему. Томенко объясняет, что главным аргументом является разительное несоответствие взглядов самого депутата с темой его работы: Кива не воспринимает ЕС, поэтому вряд ли бы сам выбрал такую ​​тему.

Напоминаем, Томенко рассказал о том, кем Илья Кива есть.

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