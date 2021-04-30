Крымская платформа позволяет оставлять вопрос Крыма в медийной повестке дня и возвращать территории.

Об этом сказал политический эксперт Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

Руслан Бизяев отметил, что Крымская платформа - это та повестка дня, с которой президент Украины Владимир Зеленский победил на выборах.

“Он же говорил, что “я буду возвращать все территории, людей. Все, без исключения”. Во-вторых, эта платформа позволяет оставлять вопрос Крыма в медийной повестке дня, как минимум. И в-третьих - безусловно, Крымская платформа - это попытка администрации Байдена-Блинкена забыть, что они делали в 2014 году. Ведь именно тогда, не без их участия, все это произошло. На данный момент я это рассматриваю больше как медийную процедуру, медийную платформу”, - сказал Бизяев.

По его словам, на ней люди могут поговорить и что-то сказать, что будет ласкать слух, но практически не будет сделано ничего.

“Вопрос Крыма сейчас в практической плоскости я не вижу как решить. Именно в том понимании, которое многие вкладывают в этот смысл. Надо начинать хотя бы с маленького - надо, скажем так, чтобы Украина начала там присутствовать не на 0%, а хотя бы на 2. Экономически, с помощью средств массовой информации. С помощью коммуникации… Надо искать все точки соприкосновения, где какие только возможны. И понимать, что вопрос Крыма - это не вопрос даже текущей конфигурации политических элит в России. Это вопрос уже следующей конфигурации”, - добавил Бизяев.

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