Між слов'янським і татарським населенням в Криму завжди існувала напруга

Про це повідомив Ігор Лесєв у своїй програмі "Недобрий Вечір". За його словами, Крим у складі України послідовно голосував спочатку за комуністів, а потім за Партію регіонів.

При цьому, що між слов'янським і татарським населенням на півострові завжди існувала напруга. Зокрема, як зазначив Лесєв, всі 1990-ті і 2000-ті в Криму відбувалася війна за землю, доходило не тільки до самозахоплень, але навіть до вбивств.

Експерт заявив, що зараз українські націоналісти дружать з кримськими татарами, тому що у них спільний ворог – росіяни.

До слова, кримських татар від росіян і українців Криму відрізняв високий ступінь політичної організованості, адже вони створили свій Меджліс. Останній досі незареєстрований у Мін'юсті України, що дуже дивно.

Ігор Лесєв зазначив, що нещодавно з преси стало відомо - керівник офісу президента України Андрій Єрмак пропонував главі Меджлісу Мустафі Джемілєву покинути партію Петра Порошенка. Лесєв також додав, що п'ятий президент, прийшовши до влади, став зображати кримських татар головними жертвами агресії Володимира Путіна.

"Забути, що 88% населення Криму - це росіяни і українці й випинати на передній план тільки проблеми одного народу", - зазначив Лесєв.

А зараз, за словами експерта, в офісі йде торг про надання кримським татарам національної автономії, і на міжнародній платформі обговорюється тільки проблема татар в Криму, не зачіпаючи інші народи.

"Коли Київ на міжнародних майданчиках говорить тільки про проблему кримських татар - це не тільки не наближає питання розв'язання проблеми Криму, це віддаляє навіть ілюзорну можливість повернення півострова Україні", - заявив Лесєв.

Поки глава Меджлісу ніяк не відреагував на пропозицію Єрмака, що говорить багато про що, адже кримські татари не за Порошенка і не за Зеленського, а завжди самі за себе.

Нагадаємо, що Ігор Лесєв висловив обурення втручанням іноземних держав в українську судову реформу.

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