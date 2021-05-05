Ватикану и Папе Римскому в частности ничего не стоит сделать заявление о том, что в случае необходимости они могут стать посредниками в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сказал политолог Юрий Романенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

Юрий Романенко отметил, что заявление о том, что Папа Римский может выступить посредником и организовать в Ватикане встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным - ничего ему не стоит.

“Что стоит Ватикану сделать это заявление - ничто. Вот когда вам ничего не стоит сделать какое-то заявление - то зачем переживать по поводу того, что в какой-то далекой стране какой-то президент сказал, что давайте мы приедем к вам в Ватикан. Папа Римский может сказать, что ради дела мира на всей планете - почему бы не делать так, чтобы выделить какой-то зал в Ватикане. И Путин с Зеленским встретились. То есть, Папе Римскому это тоже ничего не стоит. И он показывает себя приближенным к великому процессу наведения мира во всем мире”, - сказал Романенко.

По его словам, на уровне серьезных дипломатий и политики так не делается, поэтому такая встреча в Ватикане не состоится.

Как сообщала Politeka , где состоится встреча с Путиным: “ География у Зеленского намного шире ”.