Ватикану и Папе Римскому в частности ничего не стоит сделать заявление о том, что в случае необходимости они могут стать посредниками в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сказал политолог Юрий Романенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
Юрий Романенко отметил, что заявление о том, что Папа Римский может выступить посредником и организовать в Ватикане встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным - ничего ему не стоит.
“Что стоит Ватикану сделать это заявление - ничто. Вот когда вам ничего не стоит сделать какое-то заявление - то зачем переживать по поводу того, что в какой-то далекой стране какой-то президент сказал, что давайте мы приедем к вам в Ватикан. Папа Римский может сказать, что ради дела мира на всей планете - почему бы не делать так, чтобы выделить какой-то зал в Ватикане. И Путин с Зеленским встретились. То есть, Папе Римскому это тоже ничего не стоит. И он показывает себя приближенным к великому процессу наведения мира во всем мире”, - сказал Романенко.
По его словам, на уровне серьезных дипломатий и политики так не делается, поэтому такая встреча в Ватикане не состоится.
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Как сообщала Politeka, где состоится встреча с Путиным: “География у Зеленского намного шире”.
Также Politeka сообщала, что Снегирев рассказал о значении возможных переговоров Путина и Зеленского.