Як пише Politeka.net, напередодні перемовин з Зеленським Путін заявив, що вони не будуть розглядати питання Донбасу та Криму. Російська сторона зазначила, що мова буде йти лише про нормалізацію дипломатичних та економічних стосунків між Україною та Росією.

Військовий експерт, політолог і голова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов у власній програмі «Политика наизнанку» розповів про значення та деталі можливої зустрічі Зеленського та Путіна.

«Про яку нормалізацію стосунків йде мова, якщо РФ не визнає анексію Криму та виставляє себе не учасником конфлікту, а так званим «посередником», намагаючись уникнути санкції від Заходу? Ми робимо «медвежу послугу» Росії, показуючи, що Путін є «договороспроможнім»», - зазначив Снєгирьов.

На думку політолога, щоб показати на загал, що Росія є повноцінною стороною конфлікту, треба наполягати на присутності країни-посередника. Наразі відомо, що українська сторона готова розглядати у якості посередника прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

«Нетаньягу висловив впевненість, що і Росія, і Україна погодяться на його кандидатуру. Нетаньягу заявляв, що Ізраїль відмовиться від постачання вугілля з території Донбасу і з Кузбасу. Тобто Нетаньягу дав Росії чітко зрозуміти, що економічні преференції країні-окупантові будуть відсутні. Ізраїль взагалі не розглядає постачання російської вакцини», - підкреслив Снєгирьов.

За словами експерта, Україні слід використати перемовини задля пропонування саме українського плану врегулювання.

«Україна, нарешті, має показати, що у нас є власний сценарій щодо закінчення або мінімізації російської агресії на сході України. Натомість єдине, що ми зараз обговорюємо, це мирні кластери, запропоновані нам Францією та Німеччиною, які фактично стали союзниками Росії», - сказав Снєгирьов.

Експерт зазначив, що, не дивлячись на осудження канцлером Німеччини концентрації військ РФ у кордонів України, вона активно продовжує співпрацю з Росією щодо Північного потоку-2.

Нагадаємо, Politeka публікувала пояснення експерта, чому Росія почала інтенсивно гриміти зброєю на кордонах з Україною.

Раніше для Politeka Снєгирьов розповів про фактори, які унеможливлюють вторгнення РФ.