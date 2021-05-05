Невозможность выполнения Минских соглашений обосновал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политический обозреватель и эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.
«Они приведут к глобальным внутреннеполитическим и геополитическим изменениям как внутри страны, так и вокруг страны», - говорит политолог о Минских соглашениях. А потому его мнение заключается в том, что прежде всего перезагрузки требуют отношения Украины с Россией. Только после этого, утверждает Бизяев, можно будет изменить и Минские соглашения, и вообще решить этот конфликт.
Первопричиной подписания «Минска», напоминает гость программы, был мир, прекращение военных действий на востоке Украины, возвращение оккупированных территорий. Тем не менее, цель не достигнута, а сам процесс наткнулся на безысходность. Это понимает не только Украина, но и РФ и Европа. «Но пока нет инструмента, который бы совместил все эти позиции в единое целое», - отмечает Бизяев.
Далее политолог касается вопроса встречи президентов Украины и России. По его мнению, она не произойдет быстрее, чем Энтони Блинкен, госсекретарь США, посетит Киев.
Другой вопрос - место проведения встречи. «Сейчас говорят, что номинируют Иерусалим, как основная точка встречи, запасной вариант – Вена», - сообщает Бизяев. С другой стороны, он признается, что не считает вопрос места первоочередным. Так, важнее не где разговаривать, а о чем. То есть прежде всего для встречи нужно выработать повестку дня, что будет и конструктивной, и компромиссной с точки зрения обеих сторон. «Поймите, встречаться просто так, для того чтобы поговорить, никто не будет», - подчеркивает эксперт.
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Напоминаем, Бизяев предположил, когда и в каком случае ждать возвращения Донбасса с его же инициативы.
Ранее Politeka сообщала о том, что Россия решает задачи по Донбассу в рамках своей глобальной концепции «Большая Евразия».