Політолог Руслан Бізяєв у програмі «Развилка» поміркував, чи може змінитися сьогоднішня ситуація із так званими «народними республіками», що вже протягом семи років існують за підтримки з російського боку.

«Я розумію тих жителів Донбасу, які не хочуть повертатися в Україну», - зізнається політолог. Він пояснює, що за своїм рівнем розвитку та життя Україна – не та держава, про яку мрієш. Натомість збільшивши свій соціальний комфорт, країна стала би привабливішою для тих же жителів окупованих територій.

З іншого боку, світ бачить ці території частиною України, її областями, зокрема це підтвердила Рада безпеки ООН. «Росія однозначно дає зрозуміти, що розглядає Донбас як Україну», - каже Бізяєв. Експерт нагадує, що цю позицію президент РФ неоднократно займав у своїх публічних висловлюваннях.

Бізяєв закликає дивитися на речі реально. Статус Мінського процесу він окреслює як глухий кут, з якого, тим не менш, колись та й вдасться вийти. Але поки це нічого не означає. «І тим більше не означає, що в разі перезавантаження українсько-російських відносин Донбас не повернеться в Україну», - закінчує експерт.

Нагадуємо, Бізяєв розповів, у якому разі Україна зможе отримати гарант Німеччини та Франції.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв заперечив початок повномасштабної війни з боку Росії.