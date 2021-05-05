Свое мнение по поводу закона о государственном экологическом контроле высказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило» Александр Мариковский, экономист, общественный деятель, народный депутат Украины IX созыва.

В случае принятия закона о государственном экологическом контроле старый инспекционный орган в экологической области будет ликвидировано и вместо него создано новый. Но эксперт отмечает, что этот шаг имеет два этапа. «Законодательная инициатива, закон – это часть решения. Второе – это должно быть принятие бизнеса, что они готовы на такие условия», - объясняет он.

Мариковский отмечает, что проверку пройдет конкурентоспособный бизнес, отвечающий всем экологическим стандартам и придерживающийся законодательства. Тем не менее, тяжело придется недобропорядочным предпринимателям. «Должны получить по полной и больше не шутить с этим», - говорит экономист. Соответственно можно ожидать определенное сопротивление и противодействие принятию закона именно со стороны этих нарушителей, ведь, объясняет он, действительно проходить инспекторскую проверку и оплачивать штрафы они не привыкли. Если законопроект примут, то такой возможности уже не будет.

Шансы закона пройти Мариковский не может оценить однозначно. «И будет, мне кажется, балансировка при голосовании за этот законопроект. Будет между 225 и 226», - утверждает эксперт.

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