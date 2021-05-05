Политолог, журналист, соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего» Юрий Романенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что украинская власть не готовится к возможному нападению со стороны РФ.

«Это или преступная халатность, или преступная расслабленность. Как при Порошенко было, помните – каждый месяц несколько заявлений о том, что вот-вот Путин нападет, что в конечном итоге все начали с этого ржать. Но это же не нивелирует угрозу реальную, которая может быть со стороны России», - говорит эксперт.

По его словам, сейчас россияне подошли к границам Украины, чтобы посмотреть, какие будут реакции со стороны Запада и украинской власти. Также политолог отметил, что если РФ нападет на Украину – это будет неожиданно и без предупреждений.

«Когда они хотели аннексировать Крым, то они же не предупреждали: «Внимание, мы аннексируем Крым!». Они просто начали аннексию, и они начали эту подготовку задолго до. Майдан только начался – они уже начали активизировать этот процесс. В декабре, знаю, военные мне рассказывали, что уже начали гонцов засылать в наши военные части. А сам план вообще за несколько лет был создан», - рассказал Романенко.

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