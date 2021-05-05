Скоро должен состояться приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. Этот визит очень важен для нашей страны, потому что главная цель поездки это информационная подготовка разговора Байдена с Путиным на тему Украины.

Политолог Руслан Бортник в своем блоге объяснил цель поездки Блинкена в Украину.

«В ближайшие недели в Украину приедет госсекретарь США господин Блинкен. То есть украинская проблематика стремительно возвращается в американскую политику. Пока сложно говорить, что будут обсуждать Зеленский с Блинкеном», - отметил Бортник.

По мнению эксперта, Блинкен в первую очередь попытается понять, что происходит в Украине и будет встречаться с широким кругом лиц. Как отметил Бортник, госсекретарь Блинкен с целью подготовки встречи Путина и Байдена будет изучать ситуацию в Украине для создания более конструктивных переговоров.

«Поскольку украинский вопрос будет одним из ключевых на встрече Путина и Байдена, Блинкену надо будет подготовить американскую позицию. Без учета украинских реалий, это будет достаточно сложно сделать. Второй вопрос будет касаться кадров. Не исключено, что Блинкен может привести новые кадровые предложения в отношении украинского правительства или силового блока», - подчеркнул Бортник.

По словам политолога, в Украине происходит постоянное выдавливание прозападных кадров (например, Коболев) и это достаточно важный вопрос для США. По мнению Бортника, Блинкен будет вероятно предлагать новые кадровые решения.

Напомним, Politeka публиковала заявление Бортника, что Блинкен приедет устанавливать новые американо-украинские отношения .