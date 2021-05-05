ПАСЕ ввела санкции против Алексея Гончаренко, который выступил с флагом Украины на заседании ассамблеи и этим самым нарушил кодекс поведения депутата ПАСЕ.

Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал о последствиях от поступка Гончаренко в ПАСЕ.

«Депутат из фракции Порошенко умудрился выставить страну на посмешище в ПАСЕ. Напомним, чуть-чуть ранее святую мову, это для меня святая вещь, эти политики превратили в карательную дубину. А еще раньше дали карты в руки тем, кто отнял у нас Крым», - сказал Чаплыга.

По словам политолога, у украинцев стали отнимать индустрию, землю и инфраструктуру. Пока все это происходит, политики пытаются отвлечь нас выяснениями, кто больше патриот и так далее.

«Интересно, мы все еще идем в ЕС? Порошенко ж это у себя перед выборами даже в Конституцию прописал. Противней врага только собственный лицемер, подвергающий страну в жуткий маргинез, используя государственные символы», - подчеркнул Чаплыга.

Напомним, для Politeka Чаплыга рассказал о перспективах Украины по вступлению в НАТО.

Ранее Politeka публиковала заявление Чаплыги, что Украине нужно развивать переработку аграрной продукции.