ПАСЕ ввела санкции против Алексея Гончаренко, который выступил с флагом Украины на заседании ассамблеи и этим самым нарушил кодекс поведения депутата ПАСЕ.
Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал о последствиях от поступка Гончаренко в ПАСЕ.
«Депутат из фракции Порошенко умудрился выставить страну на посмешище в ПАСЕ. Напомним, чуть-чуть ранее святую мову, это для меня святая вещь, эти политики превратили в карательную дубину. А еще раньше дали карты в руки тем, кто отнял у нас Крым», - сказал Чаплыга.
По словам политолога, у украинцев стали отнимать индустрию, землю и инфраструктуру. Пока все это происходит, политики пытаются отвлечь нас выяснениями, кто больше патриот и так далее.
«Интересно, мы все еще идем в ЕС? Порошенко ж это у себя перед выборами даже в Конституцию прописал. Противней врага только собственный лицемер, подвергающий страну в жуткий маргинез, используя государственные символы», - подчеркнул Чаплыга.
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Напомним, для Politeka Чаплыга рассказал о перспективах Украины по вступлению в НАТО.
Ранее Politeka публиковала заявление Чаплыги, что Украине нужно развивать переработку аграрной продукции.