Недавно можно было наблюдать тревогу среди СМИ и простых людей из-за концентрации войск России на наших границах. Очень много источников начали кричать об этой проблеме, что привело к появлению неправдивой информации, а это очень опасно в плане информационной войны с Россией.

Эксперт Украинского института будущего Илия Куса в программе «Романенко. Беседы» заявил, что истерика при вероятной эскалации недопустима.

«Украина не готова к войне. Я сейчас не про армию, армия готова отражать атаку, она намного сильнее, чем была в 2014 году. Но на уровне информационной повестки, психологического состояния и политической смысловой наполненности ничего не изменилось за 7 лет. У нас, как только началась эскалация, началась истерика – это недопустимо», - отметил Куса.

По мнению Кусы, в условиях войны Украина должна вести единую солидарную информационную политику. Он считает, что информационная повестка не должна быть раздробленной.

«У нас получилось так, что это всё превратилось в какофонию криков с разных сторон про одно и то же, но с разных ракурсов. То президента начали обвинять, что он недостаточно решителен, то начали кричать, что не надо стрелять и так далее», - подчеркнул Куса.

Как отмечает эксперт, недавняя концентрация войск вызвала истерику в украинском медиа-пространстве, что показало нашу неготовность к «вбросам» со стороны России.

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