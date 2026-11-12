Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 13 по 19 листопада обіцяє часті опади та помітні перепади температури: максимум прогріється до +11°, а мінімум удень опуститься до +4°.

Синоптики вже попереджали про перепади температури на тиждень з 12 по 18 листопада, і нові дані підтверджують цю тенденцію й надалі. Харківську область з 13 по 19 листопада накриють часті опади, а температура протягом тижня коливатиметься від +4° до +11° удень.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня триматимуться в межах від +4° до +11°, а нічні — від -2° до +8°.

У п’ятницю, 13 листопада, повітря вдень прогріється до +11°, а вночі похолодає до +3°. Небо буде хмарним із проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 14 листопада, стовпчики термометрів удень покажуть +8°, а вночі залишаться на тій самій позначці — +8°. Хмарність малохмарна, однак можливі опади не виключені.

У неділю, 15 листопада, температура вдень опуститься до +5°, а вночі — до +1°. Небо буде малохмарним, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 16 листопада, вдень утримається +5°, а вночі похолодає до -2°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У вівторок, 17 листопада, стане найхолодніше за тиждень: удень лише +4°, а вночі -2°. Хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У середу, 18 листопада, повітря прогріється до +9° удень, а вночі опуститься до +2°. Небо хмарне з проясненнями, можливі опади повертаються.

У четвер, 19 листопада, вдень температура триматиметься на позначці +8°, а вночі залишиться такою ж — +8°. Хмарно, синоптики прогнозують можливі опади.

Найтепліше в області буде на початку тижня — у п’ятницю, 13 листопада, коли вдень потепліє до +11°. Найхолодніше синоптики очікують у вівторок, 17 листопада, — усього +4° удень. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади прогнозують у п’ятницю, 13 листопада, суботу, 14 листопада, середу, 18 листопада, та четвер, 19 листопада.

Через значний перепад температур синоптики радять харків’янам одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — 13, 14, 18 та 19 листопада — варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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