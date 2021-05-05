Политолог Тарас Загородний выразил свое мнение относительно инцидентов, с которыми связаны депутаты «Слуги народа», а в частности Евгений Шевченко и Николай Тищенко. В своем блоге «Тарас Загородний говорит» он прокомментировал этот «очередной зашквар» и предположил, что будет дальше.

Ведущий отмечает, что уже дважды Николай Тищенко не придерживался условий и правил локдауна, нарушив этим любую дисциплину внутри партии.

«В первый локдаун работал его ресторан, а теперь он шумно, красиво, пафосно отмечал день рождения своей супруги, когда все рестораны заставляют закрыться», - сообщает политолог. Так, согласно карантинными ограничениями из-за эпидемии COVID-19 во всей стране было запрещено проводить любые многолюдные собрания. Зато, рассказывает Загородний, народный депутат позволил себе шумную вечеринку, которая состоялась в отеле на столичном Подоле.

Следовательно, возникает логичный вопрос о последствиях за такое грубое нарушение карантина, например, введение санкций. Загородний имеет сомнения по этому поводу. Он объясняет, что у «Слуги народа» отсутствуют механизмы и средства воздействия на своих членов. «Господин Тищенко у нас является мажоритарщиком, а его что исключай, что не исключай из партии – в принципе, это не делает погоды», - добавляет политолог. Поэтому он скорее склоняется к игнорированию этого инцидента со стороны партии.

Евгений Шевченко, вспоминает эксперт, отличился еще большим скандалом. Народный депутат самостоятельно поехал в Минск на встречу с Лукашенко, заявив, что знакомство с президентом Беларуси было мечтой всей его жизни.

Напоминаем, Загородний рассказал, что стоит за визитом «Слуги народа» в Минск и чего следует ожидать в дальнейшем.

Ранее Politeka сообщала о том, работает ли исключение из фракции «Слуга народа».