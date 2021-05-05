Военный эксперт Олег Стариков в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не состоится.

«Никакой встречи президента Путина с президентом Зеленским не будет – это первое. Президент Путин будет делать все возможное, чтобы не встречаться с президентом Зеленским. Почему? Потому что он ему не ровня. Он считает его уже нелегитимным – это очень важно. И третье – задача президента Путина решить вопрос на востоке страны, именно решить вопрос в рамках Минских соглашений, которые подписал Петр Алексеевич Порошенко… А задача президента Зеленского – не решить вопрос, а развести его, то есть сделать процесс», - утверждает эксперт.

Кроме того, по его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров не будет общаться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, несмотря на то, что МИД Украины заняло активную позицию.

«Сейчас идет переброска якобы мяча – пинг-понг. Но реально это ни к чему не приведет. Задачи у двух стран совершенно противоположные. Еще раз повторяю: Россия – Минск-2, а у президента Зеленского – заморозить конфликт», - сказал Стариков.

Ранее Politeka сообщала, что Романенко рассказал, реальна ли встреча Путина и Зеленского в Ватикане.

Также Politeka сообщала, что Снегирев рассказал о значении возможных переговоров Путина и Зеленского.