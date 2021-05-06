Украинский политический обозреватель, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, чем Украине может быть полезно сотрудничество с Соединенными Штатами Америки.

«Американцы традиционно как бы работают с долларом. То есть обычно это все упирается в финансовую помощь… В любом случае, на первом месте, в первую очередь будут, конечно, обсуждать вопросы финансовые, а уже потом все вопросы геополитические. То есть геополитические вопросы будут фоном. Та же презентация центра по борьбе с дезинформацией российской – это больше такой посыл американцам, что мы готовы принимать деньги и тратить их в тех направлениях, которые мы согласовываем», - говорит эксперт.

Также он рассказал, как США будут контролировать расходы, если выделят Украине финансовую помощь.

«Традиционно через наблюдательные советы, через общественные организации… Но я вам скажу, по предыдущему опыту из этого не получилось практически ничего. По разным данным, от 15 до 20% всей этой помощи, выражаясь нашим языком, было распилено в предыдущий период администрации Барака Обамы. Я пока не вижу, чтобы концептуально поменялись люди и поменялись подходы для того, чтобы это не случилось. Поэтому, очевидно, американцы потребуют еще каких-то дополнительных гарантий, какой-то дополнительной прозрачности… В первую очередь это будет касаться, безусловно, государственных монополий», - утверждает Бизяев.

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