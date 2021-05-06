Законом о статусе олигархов мы будем бороться с чиновниками, заработавшими миллионы долларов на политике и экономике страны. Об этом заявил представитель парламентскойн фракции «Слуга народа» Алексей Устенко в эфире телеканала «Украина 24».



«Мой хороший знакомый живет в Козине, это Конча-Заспа, там, где живут все украинские миллионеры, олигархи. Я был как-то у него в гостях. И вот мы ездим, он показывает. Слева – это дом бывшего министра энергетики. Справа – это дом таможенника. А вот тут дом главы бывшего Укравтодора. А тут Держспоживслужба живет. А вот тут живет бывший глава такой-то фракции. Вот это настоящие олигархи. Это те люди, из-за которых экономика Украины находится там, где она есть», - рассказал Устенко.



По словам депутата, принятие закона о статусе олигархов позволит бороться с людьми, заработавшими миллионы за счет разграбления страны.



«Все же люди знают, кто это. Бывшие налоговики, бывшие таможенники, бывшие прокуроры. Да это же дворцы, они стоят миллионы долларов. И это миллионы долларов, которые вытянуты из карманов простых украинцев. И я надеюсь, что действительно этим законом мы поборем именно таких олигархов, которые сидят и зарабатывают на политике», - сказал



Напомним, 15 апреля во время заседания СНБО президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха, который позволит исключить влияние олигархов на политику и экономику страны.