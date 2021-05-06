Для увеличения поступлений в госбюджет власти следует навести порядок с лицензиями на добычу полезных ископаемых, а не повышать налоги. Об этом заявил народный депутат Алексей Устенко.



«У нас страна – четвертая в мире по стоимости запасов полезных ископаемых. Это могут быть деньги на больницы, пенсии, на зарплаты учителям. Где они? Они в спящих лицензиях. Что такое спящие лицензии? Это когда какой-то народный депутат или какой-то министр, имея рычаги власти, за бесплатно не взял, украл у украинцев месторождение, а теперь ходит по рынку и пытается предложить», - рассказал Устенко в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, необходимо как можно быстрее принять законопроект о спящих лицензиях, что позволит существенно увеличить объем поступлений в госбюджет за счет уплаты ренты и налогов.



«Это очень важный закон, потому что, приняв его, мы сможем забрать те лицензии, которые были украдены у украинского народа. И смогут добывать полезные ископаемые бизнесмены наши, иностранные, платить с этого ренту, давать рабочие места, платить налоги», - объяснил Устенко.



По мнению депутата, в настоящее время налоговая нагрузка на бизнес уже значительная и увеличивать ее нельзя, поскольку это поставит под угрозу его существование.



«У нас налоговая нагрузка на наших предпринимателей огромная. И фактически она ровняется некоторым европейским странам. Только давайте не забывать, что европейские страны дают дотацию, у них нет квот», - подчеркнул Устенко.



Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.



В свою очередь инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.